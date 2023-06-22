На Ямале вахтовики распространяют ВИЧ среди малых народов Севера

Среди коренных народов Севера распространяют ВИЧ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Ямало-Ненецкого автономного округа обратятся в Минздрав РФ с предложением в обязательном порядке обследовать вахтовиков на ВИЧ. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Эта инициатива обусловлена тем, что многие работники, которые прибывают на Ямал для работы вахтовым методом, ухудшают статистику по распространению ВИЧ-инфекции на территории округа.

- В том числе и в сельских населенных пунктах и среди коренных малочисленных народов Севера, - говорят депутаты.

Отметим, что сейчас обследование на ВИЧ для вахтовиков является добровольным. Тестирование могут сделать обязательным. Если у вахтовика диагностируют ВИЧ, то его поставят на учет и обеспечат своевременное лечение.