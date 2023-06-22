Роспотребнадзор опроверг информацию об отравлении ребенка тархуном в Краснотурьинске

Фейк об отравлении газировкой распространяют в родительских чатах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Роспотребнадзор Свердловской области опроверг информацию об отравлении ребенка тархуном в Краснотурьинске. Фейк распространяют в родительских чатах.
- Информация не соответствует действительности, - сообщили санврачи. - Не пересылайте информацию из неизвестных источников, не способствуйте распространению вбросов.
Также в ведомстве отметили, что фейк про отравление тархуном 2019 года и о нем уже не раз писал Telegram-канал «Война с фейками».
Напомним, ранее жителей Свердловской области напугала массовая рассылка сообщения о ядовитых духах. В мессенджерах с большой скоростью распространялось аудио, автор которого рассказывал о гражданах Украины, прибывших в Россию для бесплатной раздачи духов прямо на улицах.
Якобы понюхав такой парфюм, человек получает сильное отравление и нарушение работы дыхательных путей. В голосовом сообщении также было сказано, что в большинстве случаев страдают дети и в одном из городов было два летальных исхода. Эта информация также была фейковой.
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