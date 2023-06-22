Исследование: выявлены наиболее привлекательные для свердловчан онлайн подписки

Использование сервисов подписки МТС PREMIUM позволяет свердловчанам ежегодно экономить в среднем 18 684 рубля Фото: Алексей БУЛАТОВ

МТС, цифровая экосистема, проанализировала тренды потребления сервисов пользователями подписки МТС Premium в 2022 году и первом квартале 2023 года.

Как указали в компании, использование сервисов подписки МТС PREMIUM позволяет свердловчанам ежегодно экономить в среднем 18 684 рубля. А абонентам мобильной связи МТС дополнительно до 15 минут времени в день.

По данным исследования, свердловчан больше всего привлекает возможность просмотра фильмов, прослушивания музыки, получения скидок и кэшбэка в онлайн-магазинах и увеличение интернет-трафика.

Топ-5 драйверов подписки по количеству привлеченных пользователей:

- 50 ГБ мобильного интернета

- Блокировка спам-звонков, которая каждый день блокирует около миллиона спам-звонков и таким образом экономит пользователям в среднем 15 минут в день.

- Онлайн-кинотеатр KION

- Музыкальный сервис МТС Music

- Кешбэк-сервисы

- Сейчас 97% пользователей подписки в Свердловской области — абоненты МТС. Этому способствует включение в подписку полезных и доступных всем сервисов: покупка билетов на зрелищные мероприятия с МТС Live и Ticketland, бронирование отелей с МТС Travel и Bronevik.com, «народные аудиогиды» по Екатеринбургу и другим городам страны в приложениях МТС Live, – отмечает директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. – А чем больше включенных в подписку сервисов и скидок, тем больше выгода для каждого пользователя. Уже сейчас наши подписчики, которые пользуются несколькими сервисами, могут ежемесячно экономить в среднем 1557 рублей. В масштабах страны и целого года эта цифра выглядит ещё масштабней – порядка 24 миллиардов рублей.

В компании сообщили, что за последний год число пользователей более одного сервиса МТС Premium выросло в три раза год к году, изменился профиль потребления продуктов и услуг, входящих в подписку.

За 2022 год и первый квартал 2023 года число пользователей нетелеком-сервисов выросло в 2,6 раза. При этом количество пользователей комбинации сервисов — кино+музыка — увеличилось в 2,7 раза год к году (1 кв.2022 – 1 кв. 2023).

Подписчики МТС Premium также стали в большем объеме активировать промокоды у партнёров. Количество пользователей в первом квартале 2023 года на 11% выше количества активировавших коды партнёров в 2022 году.

Отметим, что в топ-10 регионов по количеству подключений подписки МТС за январь - март 2023 года помимо Свердловской области вошли Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Башкирия, Ростовская, Новосибирская, Самарская области, Татарстан и Пермский край.