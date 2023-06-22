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НовостиОбщество22 июня 2023 8:47

В Карпинске 10-летнему мальчику выплатят моральную компенсацию за нападение бездомной собаки

Ребенку положено 100 тысяч рублей
Дарья ЧИПУРИНА
Выплат моральной компенсации удалось добиться через суд

Выплат моральной компенсации удалось добиться через суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Карпинске на 10-летнего мальчика напала бездомная собака. За это администрация города выплатила ему моральную компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В сентябре 2022 года школьник возвращался домой. Рядом с домом на улице Серова на него напала собака. Животное укусило мальчика. Ему поставили диагноз - укушенная рана лучезапястной области слева.

- При этом несовершеннолетний собаку не провоцировал, подошел к дереву - черемухе, чтобы сорвать несколько листьев для школьного гербария. В этот момент собака в зоне видимости не находилась, - отметили в ведомстве.

Во время проверки выяснилось, что администрация не заключила контракт на отлов безнадзорных собак. Прокурор направил в суд иск к мэрии Карпинска. Ведомство запросило 150 тысяч рублей моральной компенсации в интересах пострадавшего школьника.

Однако в ходе рассмотрения дела между родителями ребенка и администрацией было заключено мировое соглашение. На его условиях мальчику выплатили 100 тысяч рублей.

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