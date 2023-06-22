В Карпинске 10-летнему мальчику выплатят моральную компенсацию за нападение бездомной собаки

Выплат моральной компенсации удалось добиться через суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Карпинске на 10-летнего мальчика напала бездомная собака. За это администрация города выплатила ему моральную компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В сентябре 2022 года школьник возвращался домой. Рядом с домом на улице Серова на него напала собака. Животное укусило мальчика. Ему поставили диагноз - укушенная рана лучезапястной области слева.

- При этом несовершеннолетний собаку не провоцировал, подошел к дереву - черемухе, чтобы сорвать несколько листьев для школьного гербария. В этот момент собака в зоне видимости не находилась, - отметили в ведомстве.

Во время проверки выяснилось, что администрация не заключила контракт на отлов безнадзорных собак. Прокурор направил в суд иск к мэрии Карпинска. Ведомство запросило 150 тысяч рублей моральной компенсации в интересах пострадавшего школьника.

Однако в ходе рассмотрения дела между родителями ребенка и администрацией было заключено мировое соглашение. На его условиях мальчику выплатили 100 тысяч рублей.

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