Татищев и Геннин указали разные даты основания Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга стоит памятник отцам-основателям города Василию Никитичу Татищеву и Георгу Вильгельму де Геннину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга стоит памятник отцам-основателям города - Василию Никитичу Татищеву и Георгу Вильгельму (Вилиму Ивановичу) де Геннину.

300 лет назад они руководили строительством завода, вокруг которого выросла столица Урала. Вот только даты создания его в исторических документах основателей указаны разные. Как отметил доцент кафедры истории России УрФУ Михаил Киселев, у Татищева написано, что Екатеринбург основан в 1721 году, а у де Геннина – в 1723 году.

История непростая. Капитан артиллерии Татищев приехал на Уктусский завод 29 декабря 1720 года. И уже 2 января 1721 года решил строить здесь огромный завод, которого «отныне не существовало». К этому располагало все: полноводная река Исеть, много руды и лес. Татищев написал, что «здешнее место посреди всех заводов встало». Он определил стратегическую точку, откуда можно всем управлять.

– Хотя он не имел права на такое решение. Его отправил сюда не Петр I, а люди рангом ниже. И задачи были скромнее – наладить производство меди на Урале, – рассказал Михаил Киселев.

Но здесь он видит, что нужно делать не медеплавильный, а железоделательный завод. Ведь железо – это еще и серебро, и золото. И можно, как Демидовы, наковать много железа и продать за иностранную валюту, и Россия станет еще богаче. Тогда золота в России добывали очень мало. В монеты переплавляли иностранное золото.

Татищев начинает готовить площадку для строительства завода, делать инструмент, валить лес, ставить первые избы. В это время о бизнес-идее он сообщает в столицу. Но ему отказали и денег не выделили. Он не успокоился и продолжил строить с привлечением пленных шведов.

При этом Татищев нарушил планы Демидовых, которые хотели купить Уктусский завод, а также без оплаты налогов завозили себе продовольствие на заводы. Татищев все это пресек. И Демидовы начали на него жаловаться.

– После одной такой жалобы прибывшего в Москву Татищева отстраняют от управления и отправляют под следствие, – рассказывает Михаил Киселев. – Информация доходит до Петра I, который направляет на Урал своего сподвижника Вильяма Ивановича де Геннина, чтобы разобраться в ситуации и наладить работу казенных заводов. И в качестве подследственного с Генниным едет сам Татищев.

На Урале Геннин принимает сторону Татищева и пишет в Москву, что надо строить здесь завод и крепость. И в 1723 году начинает строить Исетский завод и преподносит это как подарок жене императора Екатерине. Он пишет Петру I: «Начал при реке Исети заводское строение, а около оных заводов начал крепость делать. А оную крепость и завод осмеюсь именовать до указу Катеринбурх, а заводы – Катеринбурхскими».

И с 12 июня 1723 года (23 июня – по новому стилю) появляется Екатеринбург.

В советское время решено праздновать День города по времени пуска завода, когда запустили молоты, – 18 ноября (7 ноября по старому стилю).