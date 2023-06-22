В Екатеринбурге энергетики арестовали внедорожник компании, задолжавшей за свет более полумиллиона

Фото: пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс»

В Екатеринбурге энергетики «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с приставами арестовали Toyota Land Cruiser компании ООО «Агротех», задолжавшей за свет с 2021 года более полумиллиона. Автомобиль отправили на спецстоянку.

- Для принудительного взыскания задолженности было возбуждено исполнительное производство в отделении Управления ФССП по Свердловской области в Кировском районе Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс». - В ходе него часть суммы была погашена со счетов неплательщика. Остаток задолженности составил 221 тысячу рублей.

Теперь «Агротех» придется заплатить не только долги за электроэнергию, но и расходы на хранение и транспортировку арестованного автомобиля. Если компания этого не сделает, то машину выставят на торги для продажи и погашения долга.