Большинство квартир в новостройках Екатеринбурга продаются по акции

Квартиры в новостройках часто продают по акции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 73% квартир в новостройках продаются по акции, по этому показателю город находится на седьмом месте по России. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Недвижимость».

В среднем по стране по акции в новостройках продают 59% квартир. На специальные предложения при приобретении нового жилья в многоквартирных домах чаще всего обращают внимание в Рязани (89%), Ижевске (85%), Краснодаре (79%) и Челябинске (78%).

Чаще всего застройщики предлагают по акции покупателя скидки, рассрочки на несколько месяцев, либо льготную ипотеку.

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