В Реже начались поиски пропавшего 28-летнего мужчины

Мужчина мог уехать в другой город. Фото: «ЛизаАлерт»

В Реже больше недели назад пропал 28-летний мужчина. О местонахождении Никиты Остапова неизвестно с 13 июня. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 180 сантиметров, нормального телосложения, глаза серого цвета, волосы темно-русые, - рассказали волонтеры.

На момент пропажи мужчина был одет в зеленую футболку, черные спортивные штаны и белую бейсболку. На ногах у Никиты Остапова были обуты черные кроссовки. Мужчина мог уехать в другой город.

- Пропал 13 июня, ищут жена, мама, друзья, полиция. Он на связь не выходит, телефон недоступен. Раньше не пропадал. Мама очень волнуется, испереживалась, - добавили в поисковом отряде.

Сейчас поисками мужчины занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться Никита Остапов, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Екатерине по номеру 89530530483. Также вы можете обратиться в МВД, набрав 112.

Ранее в Екатеринбурге пропал 19-летний парень с татуировкой на лице. Андрей Ильин не выходил на связь с 10 июня.

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