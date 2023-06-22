Александр Новиков поделился редкими фото с ушедшим из жизни режиссером Кириллом Котельниковым

Александр Новиков высказался о скончавшемся в Екатеринбурге режиссере Кирилле Котельникове Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный бард Александр Новиков прокомментировал уход из жизни Кирилла Котельникова. Уральский режиссер скончался в Екатеринбурге 21 июня после долгой болезни. Ему было 59 лет.

Кирилл Котельников был соавтором Александра Новикова. Фото: telegram-канал Александра Новикова

- Ушел из жизни – Кирилл Котельников – кинорежиссер и многолетний мой соавтор. Клип «Шансоньетка», который посмотрел весь мир, не имеющий аналогов и ставший классикой. Клипы «Уличная красотка», «Извозчик», «Пускай ты выпита другим», «Блатной», «Ухожу воевать»; фильмы «Гоп-стоп-шоу», «Настоящий», «О, этот Фариан!..», которые мы с ним создали, лучшая память об этом добром, творческом человеке. Искренне соболезную родным и близким, - написал в своем Telegram-канале Александр Новиков.

Кирилл Котельников (на фото справа) снял множество клипов для Александра Новикова (на фото в центре) и уральских рокеров. Фото: telegram-канал Александра Новикова

Уральский бард также поделился редкими архивными фото с Кириллом Котельниковым.

Режиссер снял множество клипов и фильмов с уральскими рокерами, в том числе группой «Чайф», а также работал с группой Bad Boys Blue.

Уральский бард также поделился редкими архивными фото с Кириллом Котельниковым. Фото: telegram-канал Александра Новикова

В его фильмографии также работы «С чего начинается родина», «Не передовая», «Мариинские избы», фильм-спектакль «Чайка», снятые совместно с музыкантом Евгением Горенбургом. Одним из последних проектов Кирилла Котельникова стал фильм «Гриша Субботин», в котором сыграли Владимир Шахрин и Дмитрий Брекоткин.

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