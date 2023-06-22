Фото: скриншот с видео
В Нижнем Тагиле зажгли тысячи свечей в честь Дня памяти и скорби. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев. Горожане выложили надпись «Нижний Тагил помнит» и вечный огонь.
- Из тысяч языков пламени сложилась «Огненная картина войны». В федеральной акции наш Город трудовой доблести участвует каждый год. Спасибо волонтерам, участникам молодёжных патриотических объединений, - написал мэр на своей странице во «ВКонтакте».
Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 22 июня в Екатеринбурге полторы тысячи свечей зажгли в память о героях Великой Отечественной войны. Уральцы выстроились в слово «Помним» с зажженными свечами в руках, почтив память миллионов людей, которые на фронте и в тылу ковали Победу.
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