Свердловская область получит больше 507 миллионов рублей на капремонт ГСР

Реализация работ находится на контроле губернатора области Евгения Куйвашева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область получит 507,2 миллиона рублей на капитальный ремонт гидротехнических сооружений региона. Его планируют провести в 2023 и 2024 годах. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Реализация работ находится на контроле губернатора области Евгения Куйвашева. Финансирование будет осуществляться за счет федерального, областного и местного бюджетов.

- Общий объем финансирования, запланированный на проведение капитальных ремонтов ГТС в 2023 году, составляет 247,5 миллиона рублей. Это позволит продолжить работы, начатые в прошлом году на Верхнесергинском, Ургинском, Верхне-Выйском, Полевском сооружениях, а также завершить капитальный ремонт нижней плотины на реке Теплой в селе Горный Щит, - отметил министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.

В 2024 году капитальные ремонты проведут на шести объектах. А также завершат начатые в 2022 году работы на Верхнесергинском, Ургинском, Верхне-Выйском, Полевском гидроузлах. На это планируется потратить около 259 миллионов. В 2024 году капитальный ремонт начнется на Байкаловском и Верхне-Шайтанском ГТС.

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