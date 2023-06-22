«Ласточки» Екатеринбург – Бокситы будут останавливаться на станции Красный Железняк с 1 июля

Фото: пресс-служба СвЖД

По запросам жителей северных районов Свердловской области СвЖД вводит дополнительную остановку скорых пригородных поездов «Ласточка» сообщением Екатеринбург – Бокситы. С 1 июля 2023 года они будут останавливаться на станции Красный Железняк (поселок Рудничный).

В связи с добавлением остановки с 1 июля незначительно изменится время прибытия и отправления «Ласточек» на маршруте:

- №7075 Екатеринбург – Бокситы отправление в 16:00 местного времени (по графику). Прибытие на станцию Красный Железняк в 22:30, отправление в 22:31. О.п. Краснотурьинская прибытие/отправление 22:44 - 22:45 (позже на 3 мин), Лесная Волчанка 23:06 - 23:07 (позже на 3 мин), прибытие на станцию Бокситы в 23:32 (позже на 2 мин);

- №7076 Бокситы – Екатеринбург будет отправляться в 04:13 (раньше на 2 мин), Лесная Волчанка 04:37 - 04:38 (раньше на 2 мин), о.п. Краснотурьинская 05:00 - 05:01 (раньше на 2 мин), Красный Железняк 05:13 - 05:14, прибытие в Екатеринбург в 11:44 (по графику).

Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания Свердловской пригородной компании, а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Действуют все виды льгот, установленных для проезда пригородным железнодорожным транспортом. Продажа билетов начинается за 10 суток до даты отправления. При посадке в электропоезд помимо билета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

При поездке со станции Красный Железняк, где нет пригородных касс, пассажиры могут оформить проездной документ у контролера-кассира в вагоне (без комиссионного сбора).

В «Ласточке» есть все для комфортной поездки: каждый вагон оборудован климатической установкой с системой фильтрации воздуха, в салоне есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и колясок. В головных вагонах расположены биотуалеты.