В Нижнем Тагиле 23-летняя девушка пропала после ссоры с парнем

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле 23-летняя Виктория Ложкина пропала после ссоры с парнем. Об этом сообщили в полиции города. К ним обратилась 20 июня мама девушки.

- В отделе полиции 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» организовали поисковые мероприятия. Установлено, что в медицинские учреждения города пропавшая девушка не поступала, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

О местонахождении Виктории Ложкиной ничего неизвестно с 18 июня. Сожитель девушки рассказал ее маме, что после ссоры оставил ее возле дома на Ленинградском проспекте, 39, а когда вернулся, то ее там уже не было. Домой она не вернулась. По данным полиции, Виктория пропадает не впервые.

С собой у девушки есть сотовый телефон, но, он не доступен. В день исчезновения на Виктории была черная блузка, темная кофта с изображением Симпсонов, темная юбка, черные кроссовки. В носу у девушки имеется пирсинг.

Если вы знаете, где может находиться Виктория, сообщите об этом в дежурную часть отдела полиции 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8(3435)97-68-02.

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