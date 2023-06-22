Для отправки грузов в контейнерах СвЖД «открыла» еще четыре станции и 21 новый маршрут с начала года

Фото: пресс-служба СвЖД

С января по май Свердловская железная дорога открыла для операций с контейнерами еще четыре грузовые станции. Магистраль целенаправленно создает условия для отправки грузов в контейнерах с площадок, где раньше такой возможности не было. Общее количество доступных для обработки контейнеров станций на дороге достигло 81.

Чтобы максимально удовлетворять запросы клиентов и перевозить дополнительные объемы грузов в контейнерах, СвЖД развивает коммерческую инфраструктуру станций. Активно используется инфраструктура Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом, которая оперирует сетью грузовых терминалов на основных станциях магистрали. Растет количество ускоренных контейнерных сервисов.

По запросам грузоотправителей с начала 2023 года СвЖД разработала 21 новый ускоренный контейнерный маршрут. Всего в настоящее время грузы в контейнерах на постоянной основе перевозятся по 175 направлениям внутри страны и на экспорт. Ускоренные контейнерные сервисы позволяют доставлять продукцию быстрее и «точно в срок». Поскольку время отправления и прибытия таких поездов известно заранее, грузоотправитель имеет возможность планировать логистику и рационально использовать ресурсы. В целом в январе-мае по согласованному с клиентом расписанию Свердловская магистраль отправила 921 контейнерный поезд (перевезено 1,5 млн тонн грузов).

СвЖД предоставляет грузовладельцам сервисы в соответствии с их индивидуальными потребностями. Комплексная услуга может включать оформление полного пакета перевозочных документов, погрузо-разгрузочные операции, консолидацию контейнеров на терминале и другие опции. Загрузка контейнеров может осуществляться также на площадке клиента с последующей доставкой до станции автотранспортом. К месту назначения контейнерные поезда отправляются с повышенной скоростью по специально разработанному графику.