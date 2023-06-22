Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловская область присоединилась к акции «Свеча памяти». В ночь на 22 июня в Екатеринбурге полторы тысячи свечей зажгли в память о героях Великой Отечественной войны.

- Уральцы выстроились в слово «Помним» с зажженными свечами в руках, почтив память миллионов людей, которые на фронте и в тылу ковали Победу, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Напомним, в День памяти и скорби, 22 июня, в Екатеринбурге заработают сирены в память о трагическом дне отечественной истории. Их включат городские предприятия. Заводские гудки прозвучат в момент проведения Всероссийской акции «Минута молчания» в 14:15.

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