В Екатеринбурге минувший день стал самым холодным за 143 года

Холодная погода с дождями скоро отступит Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге минувший день, 21 июня, стал самым холодным за 143 года. Об этом сообщил эксперт в области метеорологии Алексей Пулин. Столбики термометров не поднимались выше +9 градусов.

- За более ранний срок просто нет данных. Кроме того, этот день стал самым холодным днем третьей декады июня с 1886 года, - написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». - Здесь под словом день подразумеваются сутки, и сравнение идет по среднесуточной температуре.

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, потепление придет в наш регион совсем скоро. Так, 22 июня днем ожидается +12…+17 градусов, 23-25 июня +16…+21 градуса, ночью +3…+9 градусов. В первой половине следующей недели, согласно прогнозам, погода будет умеренно теплой, местами вероятны дожди.

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