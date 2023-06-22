В Екатеринбурге загорелся рынок «Академический»

В тушении пожара задействованы 4 единицы спецтехники и 13 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Амундсена утром 22 июня загорелся рынок «Академический». Огонь охватил торговые павильоны и материалы на территории строительного рынка.

-В 06:08 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара задействованы 4 единицы спецтехники, 13 человек личного состава, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 06:47 пожарным удалось локализовать огонь на площади 300 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Спасатели продолжают бороться с огнем.

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