Визит Владимира Мединского может быть связан с форумом городов трудовой доблести
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбург прилетел помощник президента Владимир Мединский. Об этом сообщает E1.RU. По данным издания, его визит может быть связан с форумом городов трудовой доблести, который пройдет в столице Урала с 22 по 23 июня.
Помощника президента встретили в аэропорту Кольцово губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Напомним, ранее мы писали, что Владимир Мединский сообщил о намерении посетить Ельцин Центр в Екатеринбурге. Как сообщал ТАСС, помощник президента планирует осмотреть экспозиции музея.
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