На Урале ветераны проведут акцию «Лица Победы»

Акция пройдет в два этапа: 21 и 22 июня. Фото: Предоставил Валерий Горелых

Ветераны свердловского гарнизона МВД проведут масштабную акцию «Лица Победы». Она пройдет в День памяти и скорби – 21 июня. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Мероприятие будет приурочено к нападению фашистской Германии на нашу страну в 1941 году. Произошло это именно 21 июня. Тогда 376 тысяч россиян отправились на войну, чтобы защитить Родину. Чтобы потомки помнили этот героический подвиг, проведут данную акцию.

- 21 июня в 21.30 на территории УМВД по Екатеринбургу, у мемориального комплекса в честь павших сотрудников ОВД, состоится возложение живых цветов. Сто представителей МВД выстроятся в слово «Помним 1418», именно столько дней и ночей длилась битва с фашизмом, - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Вторым этапом акции станет демонстрация портретов российских героев у Драматического театра. Она пройдет 22 июня в 11:30. Помимо этого, Городской пруд опустят венки. Каждому посетителю мероприятия вручат памятные сувениры, все желающие смогут отведать кашу из полевой кухни.

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