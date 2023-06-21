В Красноуральске свердловчанину, проживавшему в аварийном доме, предоставили новое жилье

После вмешательства ведомства житель Краснотурьинска передали благоустроенную квартиру Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске свердловчанин получил новое жилье по решению суда. До этого мужчина жил в аварийном доме. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Многоквартирный дом, в котором прописан свердловчанин, был признан непригодным для жизни еще в 2014 году. Тогда же его объявили подлежащим сносу. Помимо этого, мужчину признали малоимущим и нуждающимся в жилье.

- Вместе с тем, до момента обращения в прокуратуру в 2023 году иное жилое помещение взамен признанного непригодным жителю Красноуральска предоставлено не было, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура провела проверку. По ее результатам главе ГО было вынесено требование о предоставлении свердловчанину нового жилья. После вмешательства ведомства жителю Краснотурьинска передали благоустроенную квартиру.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru