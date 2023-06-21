Умер уральский режиссер, снимавший клипы для «Чайфа» и Bad Boys Blue

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

В Екатеринбурге скончался уральский режиссер Кирилл Котельников. Мужчине было 59 лет. Он снимал клипы для «Чайфа» и Bad Boys Blue. Информация о смерти мужчины появилась в официальной группе свердловской группы.

- Опечалены уходом нашего товарища Кирилла Котельникова. А сколько еще было планов... Кирилл из тех светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. Все это у нас было, - написали представители «Чайф».

Смерть кинодокументалиста прокомментировали в ГУФСИН. Кирилл Котельников принимал участие в съемках программы для ведомства.

- На протяжении нескольких, лет до 2013 года, Кирилл Юрьевич работал в редакции многотиражной газеты для осужденных ГУФСИН России по Свердловской области. Принимал участие в создании двух документальных фильмов о сотрудниках УИС Среднего Урала «Обречены жить вместе» и «Торопитесь делать добро», - рассказали в ГУФСИН. - Светлый и честный художник, именно таким он запомнится всем, кто его знал.

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