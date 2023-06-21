В зоне СВО погиб житель Березовского

Александр Алехин умер при выполнении боевых задач. Фото: глава Березовского Евгений Писцов
В ЛНР героически погиб житель Березовского. Александр Алехин умер при выполнении боевых задач. Об этом в своем Telegram-канале глава Березовского Евгений Писцов.
Мужчине было 45 лет. Он был танкистом. Отпевание Александра Алехина пройдут в Старопышминске - в Церкви Сретения Господня и на поселковом кладбище.
- Прощание с Александром Анатольевичем состоится в пятницу, 23 июня. В 12.00 начнется гражданская панихида на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан, - отметил мэр города.
Евгений Песцов принес свои соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.
Ранее в Екатеринбурге простились с бывшим старшим оперуполномоченным группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 3 Александром Плаксиным. Экс-силовик погиб в зоне специальной военной операции, куда отправился в составе ЧВК.
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