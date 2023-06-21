Свердловские полицейские поймали мошенника, расплачивающегося поддельными евро

В суде дело рассмотрят по существу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские из Екатеринбурга поймали мошенника, расплачивающегося поддельными евро. У мужчины изъяли почти 600 фальшивых купюр. Об этом сообщили ГУ МВД по Свердловской области.

В Свердловской области завершилось предварительное расследование по делу жителя Татарстана. Мужчину обвиняют в хранении, перевозке и сбыте фальшивых купюр евро. В интернете он связался с москвичкой, которая продавала криптовалюту. В одном из столичных бизнес-центров он отдал 397 банкнот номиналом 500 евро. Только спустя несколько дней женщина поняла, что ее обманули.

- Сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Екатеринбургу и их коллегами из ГУ МВД России по Свердловской области подозреваемый задержан во время заключения аналогичной сделки. У него изъято еще 590 поддельных денежных знаков Европейского центрального банка, - рассказали в полиции.

На данный момент дело жителя Татарстана передали в суд. Там его рассмотрят по существу.

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