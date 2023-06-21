В Камышлове пропавшего мужчину нашли мертвым

Поиски мужчины вели полицейские и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове завершились поиски 57-летнего мужчины. Его нашли мертвым. Валерий Гойденко уехал в лес на квадроцикле и не вернулся. О его местонахождении ничего не было неизвестно с 17 июня. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Пропал 17 или 18 июня, точно не известно. 17 июня последний раз выходил на связь с родными. Уехал в лес на квадроцикле, водитель опытный, дома больше не появился, раньше такого никогда не было. На месте идет активный поиск, - ранее рассказывали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «ЛизаАлерт».

Поисками Валерия Гойденко занимались волонтеры и сотрудники полиции. Стало известно, что мужчину нашли погибшим 21 июня. По предварительным данным, мужчина разбился в аварии.

- Предварительно, 21 июня в Камышлове на подъезде к поселку Ключи, водитель квадроцикла допустил опрокидывание. Мужчина скончался. Сотрудники ГИБДД Свердловской области выясняют обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП-Екатеринбург» в областной ГИБДД.

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