Выборы в Свердловской области растянут на два дня

В сентябре 2023 года избирательные участки будут работать с восьми утра до восьми вечера Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области выборы депутата в Законодательное собрание растянут на два дня. Голосования пройдут 9 и 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Свердловской области.

- Это решение принято в интересах избирателей. Возможность принять участие в выборах в субботу или в воскресенье, судя по опыту наших коллег из других российских регионов, избирателями востребована, - отметила председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

Избирательная кампания регионального уровня уже стартовала. В сентябре 2023 года избирательные участки будут работать с восьми утра до восьми вечера. В это время каждый свердловчанин сможет проголосовать за понравившегося кандидата. Помимо этого, избиратели смогут отдать голос дистанционно.

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