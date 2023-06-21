В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием автобуса

Авария произошла на улице Щербакова. Фото: Отделении пропаганды Госавтоинспекции по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на улице Щербакова, 124, произошла массовая авария. Автобус с пассажирами въехал в Range Rover. При столкновении иномарку откинуло на Toyota Auris. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

- Toyota Auris остановилась на повороте. Следом за ней ехал Range Rover, который сбавил скорость. За ними двигался автобус с пассажирами, который не соблюдал дистанцию. Он въехал в Range Rover, его уже отбросило на Toyota, - рассказали в ГИБДД.

Пострадавшего доставили в больницу. Фото: Отделении пропаганды Госавтоинспекции по Екатеринбургу

В аварии пострадал один пассажир автобуса. Его с ушибами доставили в Городскую клиническую больницу №36.

Ранее, 20 июня, в Екатеринбурге на улице Щербакова произошло еще одно ДТП с участием общественного транспорта. Водитель автобуса №182 врезался в троллейбус №6. В аварии пострадали три человека, пассажиры автобуса. Их с различными травмами доставили в больницу. По факту данного ДТП следователи Чкаловского района начали проверку.

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