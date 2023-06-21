Следователи начали проверку после столкновения автобуса с троллейбусом в Екатеринбурге

Фото: прокуратура Свердловской области

Следователи Чкаловского района начали проверку после столкновения автобуса с троллейбусом 20 июня на улице Щербакова в Екатеринбурге.

- Следователями СК России будет дана правовая оценка на предмет наличия в ней признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей), - рассказали в СК по Свердловской области. - По итогам проверки следствием СК России будет принято процессуальное решение.

Чтобы установить причины произошедшего и выяснить степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, проводятся экспертные исследования.

Напомним, в аварии пострадали три человека. По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с троллейбусом маршрута №6.

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