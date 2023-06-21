Свердловские власти освободят трассы от пробок на ЖД-переездах

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному Минтрансу уделить особое внимание состоянию мостов и путепроводов.

– Это один из приоритетных проектов в регионе. Автомобилисты знают, когда закрывается переезд, на дороге скапливается большая пробка. Строительство путепроводов позволяет решить эту проблему, – сказал Евгений Куйвашев.

В 2023 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» свердловские дорожники планируют привести в порядок 11 таких объектов на региональных дорогах. Среди них — путепровод через железную дорогу на 127 километре автодороги «Екатеринбург — Реж — Алапаевск». Еще один путепровод реконструируется на 61 километре этой же транспортной артерии, который планируется сдать в 2024 году.

Сейчас дорожники завершают строительство путепровода возле деревни Поварня в Белоярском городском округе, чтобы путь к коттеджным поселкам, садам и базам отдыха стал быстрее и безопаснее. Его длина составляет 76,3 м, а вместе с подъездами — более 900 м.

Техническая готовность объекта на сегодня составляет 70%. Над путями установлено три пролета. Отсыпано земляное полотно. Подрядная организация ООО «Жасмин» готовится к устройству дорожной одежды.

– Ввод путепровода на автодороге «Глубокое — Бобровское» улучшит не только дорожную ситуацию, но и качество жизни тысяч людей. В соответствии с графиком работ к концу этого года строительство путепровода завершится, — рассказал заместитель начальника Управления автодорог Свердловской области Александр Окунский.

Напомним, объем расходов областного и федерального бюджетов на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на Среднем Урале в 2023 году составит 8,179 миллиарда рублей.