В Серове экскаватор разрушил мост, построенный жителями

Мост на реке Каква снова разрушен Фото: Олег УКЛАДОВ

Экскаватор разрушил единственный мост в поселок Чкаловский рядом с городом Серовом. Техника оставила большую дыру в переправе через реку Каква, которую местные жители построили за свой счет.

В 2019 году эта переправа прославилась на всю страну тем, что местные жители на ее создание скинулись и потратили 150 тысяч рублей.

В июне 2019 года жители поселка Чкаловского и коллективных садов своими силами отремонтировали мост через Какву. Потратили порядка 150 тысяч рублей. Эта история вышла на федеральный уровень, - Игорь Чудов, депутат Серовского городского округа.

Власти не раз обещали построить капитальный мост, но этого до сих пор не произошло. В этот раз глава Серовского ГО намерен починить мост.

- Из резервного фонда выделим средства на ремонт, заключим договор с подрядчиком. Точная сумма ущерба пока не определена, речь о сотнях тысяч рублей. Это временный мост, мы подготовили проект постоянной переправы, осенью на согласительной комиссии попросим финансирования у регионального правительства, - рассказал Василий Сизиков, глава Серовского городского округа.

- В июне 2019 года жители поселка Чкаловского и коллективных садов своими силами отремонтировали мост через Какву. Потратили порядка 150 тысяч рублей. Эта история вышла на федеральный уровень, - Игорь Чудов, депутат Серовского городского округа.