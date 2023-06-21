На Урале сироте выдали квартиру только после вмешательства прокуратуры

Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Пригородного района в Нижнем Тагиле организовала проверку исполнение законодательства о соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и нашла нарушения.

- Молодой человек, 2001 года рождения, имея статус ребенка-сироты, в 2015 году был принят на учет в целях предоставления жилого помещения специализированного жилищного фонда. Однако на протяжении длительного времени молодой человек жильем обеспечен так и не был, - рассказали в региональной прокуратуре.

Представитель ведомства направил в Ленинский районный суд Нижнего Тагила исковое заявление и потребовал обязать Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области предоставить жилье молодому человеку по договору найма специализированного жилого помещения. Суд удовлетворил иск прокурора.

Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге 11 сирот получили собственные квартиры после вмешательства прокуратуры. Молодые люди и девушки ждали своей очереди в течение нескольких лет.

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