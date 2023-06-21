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НовостиОбщество21 июня 2023 9:28

На Урале сироте выдали квартиру только после вмешательства прокуратуры

Молодой человек не был обеспечен жильем долгое время
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда

Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Пригородного района в Нижнем Тагиле организовала проверку исполнение законодательства о соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и нашла нарушения.

- Молодой человек, 2001 года рождения, имея статус ребенка-сироты, в 2015 году был принят на учет в целях предоставления жилого помещения специализированного жилищного фонда. Однако на протяжении длительного времени молодой человек жильем обеспечен так и не был, - рассказали в региональной прокуратуре.

Представитель ведомства направил в Ленинский районный суд Нижнего Тагила исковое заявление и потребовал обязать Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области предоставить жилье молодому человеку по договору найма специализированного жилого помещения. Суд удовлетворил иск прокурора.

Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге 11 сирот получили собственные квартиры после вмешательства прокуратуры. Молодые люди и девушки ждали своей очереди в течение нескольких лет.

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