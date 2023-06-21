В Кольцово автобус с пассажирами едва не столкнулся с самолетом

Некоторые пассажиры получили ушибы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово автобус с пассажирами едва не столкнулся с самолетом. Инцидент произошел еще 10 мая. Однако известно о нем стало только сейчас. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе Кольцово и транспортной МВД Свердловской области.

Водитель автобуса двигался по территории аэропорта. Он соблюдал правила дорожного движения. Пропуская движущийся со стоянки самолет, он резко затормозил.

- История описана со слов одного пассажира. Пострадавших зафиксировано не было, жалоб и обращений ни со стороны пассажиров, ни со стороны полиции в аэропорт не поступало, - пояснили в пресс-службе аэропорта.

При экстренном торможении пассажиры транспорта начали падать, часть людей получили ушибы. Одна женщина получила удар в челюсть висящей под потолком ручкой.

- Факт получения травмы был зарегистрирован в линейном отделе МВД России в аэропорту Кольцово, по нему проводилась проверка. По ее итогам установлено, что в действиях водителя автобуса состав преступления отсутствует. Заявитель всегда может обжаловать вынесенное органами внутренних дел постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в установленном порядке в суде или прокуратуре, - рассказали в полиции.

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