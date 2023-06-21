Мэрия Екатеринбурга защитится от прослушки за два миллиона рублей

Начальная цена закупки 1 881 840 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга приобретет средства от прослушки почти на два миллиона рублей. Мэрия планирует закупить 15 аппаратов для секретных переговоров. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

- Средства виброакустической защиты (СВАЗ) информации являются средствами активной защиты речевой информации от утечки по акустическому вибрационному и акустоэлектрическому каналам в выделенных помещениях. СВАЗ поставляются в количестве 15 комплектов, - говорится в документе.

Начальная цена закупки 1 881 840 рублей. Размещена она была 20 июня. Окончание приемов заявок объявлена на 29 июня.

Ранее стало известно о том, что в Екатеринбурге появятся общественные туалеты за 30 миллионов. Предприятие «Городское благоустройство» объявило конкурс. Информация об этом появилась 15 мая на портале госзакупок.

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