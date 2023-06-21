В Югре отдали под суд преступную группировку

Членов ОПГ передали под суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников организованной преступной группировки. Теперь все материалы переданы в суд. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Банду обвиняют в десяти эпизодах, связанных с хищением имущества с причинением большого материального ущерба и вымогательстве с применением насилия.

В конце 2021 и начале 2022 года на протяжении двух месяцев члены ОПГ крали металлические емкости, контейнеры и гаражные боксы в городе Излучинск. Также банда вымогала деньги у жителя поселка, применив к нему насилие.

- Похищенное члены банды сдавали на пунктах приема лома черного металла, деньги делили между собой, - рассказывают в СКР.

Обвиняемые во время следствия признали вину и частично возместили ущерб на общую сумму в 250 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в суд.