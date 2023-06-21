Прокуратура проверит детский сад в Ревде, где отравились три малыша

Дети жалуются на рвоту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская прокуратура проверит детский сад №50 в Ревде. Там отравились малыши, их обследовали врачи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

- По предварительной информации, жалобы на рвоту поступили от трех детей, посещающих одну группу младшего возраста. Точное количество детей, обратившихся за медицинской помощью, будет установлено в ходе проверки, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Сейчас на месте сотрудники Роспотребнадзора проводят проверку. В ее ходе прокуратура даст правовую оценку соблюдения требования законодательства об образе жизни и здоровья детей. После, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в свердловском загородном лагере имени Гайдара отравились дети. Трое школьников обратились за медицинской помощью. У них есть жалобы на боли в животе и тошноту.

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