Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость21 июня 2023 6:49

В Каменске-Уральском отремонтировали 113 километров дорог

Показатель достигнут за шесть лет
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Дороги в Каменске-Уральском ремонтируют каждый год

Дороги в Каменске-Уральском ремонтируют каждый год

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском с 2017 года отремонтировали 113 километров дорог. Об этом пишет портал KU66.RU.

Работы в городе продолжают активно вестись. Общая протяженность дорожной сети в Каменске-Уральском составляет 273 километра. В городе меняют светофоры, дорожные знаки и перила.

- В нашем городе восемь тысяч дорожных знаков, - рассказывают в администрации Каменска-Уральского.

Дорожные работы выполняются поэтапно с учетом средств, заложенных в местном бюджете.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru