В Каменске-Уральском отремонтировали 113 километров дорог

Дороги в Каменске-Уральском ремонтируют каждый год
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Каменске-Уральском с 2017 года отремонтировали 113 километров дорог. Об этом пишет портал KU66.RU.
Работы в городе продолжают активно вестись. Общая протяженность дорожной сети в Каменске-Уральском составляет 273 километра. В городе меняют светофоры, дорожные знаки и перила.
- В нашем городе восемь тысяч дорожных знаков, - рассказывают в администрации Каменска-Уральского.
Дорожные работы выполняются поэтапно с учетом средств, заложенных в местном бюджете.
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