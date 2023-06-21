В Каменске-Уральском отремонтировали 113 километров дорог

Дороги в Каменске-Уральском ремонтируют каждый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском с 2017 года отремонтировали 113 километров дорог. Об этом пишет портал KU66.RU.

Работы в городе продолжают активно вестись. Общая протяженность дорожной сети в Каменске-Уральском составляет 273 километра. В городе меняют светофоры, дорожные знаки и перила.

- В нашем городе восемь тысяч дорожных знаков, - рассказывают в администрации Каменска-Уральского.

Дорожные работы выполняются поэтапно с учетом средств, заложенных в местном бюджете.

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