В Екатеринбурге при странных обстоятельствах пропал 19-летний парень с татуировкой на лице

Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге на Уралмаше при загадочных обстоятельствах пропал 19-летний Андрей Ильин. Молодой человек перестал выходить на связь после встречи со своими знакомыми. Последний раз парень общался с близкими 10 июня. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала одна из знакомых Андрея Ильина.

- Он познакомился с мужчинами в возрасте 30-40 лет. Часто с ними гулял. Раньше после таких встреч всегда возвращался домой. У Андрея телефона при себе нет, но и с телефона товарищей он нам не звонил. Мы обзвонили всех его приятелей, но они не знают, где Андрей, - говорит подруга пропавшего. Из особых примет у парня есть татуировка на лице в виде сердечка под глазом, а также крест на межбровье. На запястьях у молодого человека изображены буквы.

По словам знакомой, Андрей не заходит в соцсети, хотя до 10 июня регулярно заходил в них и общался с друзьями. Также она сообщила, что мама молодого человека обратилась в полицию.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в полиции. На момент публикации материала ответ не поступил.

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