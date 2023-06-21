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НовостиНедвижимость21 июня 2023 6:22

На Ямале на ремонт школы потратят 434 миллиона рублей

Объект сдадут к концу 2026 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Школу закроют на реконструкцию в следующем году

Школу закроют на реконструкцию в следующем году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Муравленко проведут масштабную реконструкцию школы №4. Из бюджета на это потратят 434 миллиона рублей. Об этом пишет портал «Ямал 1».

К концу 2026 года в здании школы переделают все учебные классы, полностью обновят спортивный зал, библиотеку и входную группу. В школе появится молодежное пространство с зонами информирования, корвокинга, а также мультиплатформенный зал.

Реконструкцию школы №4 проведут в два этапа. Сначала специалисты создадут проектную документацию для школы и пришкольной территории. Проект подготовят до лета 2025 года, а потом начнутся ремонтные работы.