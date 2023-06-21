В вузе не зафиксировано ни одного случая заражения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о вспышке кори в УрГПУ, о которой ранее сообщили в Telegram-канале «Заречный Екатеринбург» со ссылкой на студентов.

- Студенты УрГПУ сообщают о вспышке кори в университете. В ВУЗ поступил приказ о том, что все сотрудники должны пройти вакцинацию. А тем, кто не хочет прививаться, грозят отстранением от работы, - писали в telegram-канале.

В пресс-службе ведомства «КП-Екатеринбург» сообщили, что в вузе не зафиксировано ни одного случая заражения, а вакцинацию сотрудники вуза должны пройти, так как в регионе идет подчищающая иммунизация по кори.

Напомним, ранее мы писали, что Свердловскую область признали неблагополучной по заболеваемости корью. Из-за большого количества заболевших со 2 июня в регионе введены ограничительные мероприятия в отношении незащищенных против кори граждан.

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