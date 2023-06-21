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НовостиНедвижимость21 июня 2023 6:12

Застройщики Екатеринбурга тратят до 7% бюджета на благоустройство дворов

Такую цифру озвучил эксперт
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
При покупки квартиры в новом доме треть покупателей ориентируется на наличие зеленых зон поблизости

При покупки квартиры в новом доме треть покупателей ориентируется на наличие зеленых зон поблизости

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге застройщики тратят на благоустройство дворов в новых кварталах от 2 до 7% бюджета. Эти цифры озвучили эксперты на совете по развитию общественных пространств уральской столицы. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

По мнению специалистов, наличие зеленой зоны возле нового жилого комплекса увеличивает торговую выручку на 12%, а эффективность работы сотрудников до 7%.

При озеленении территории девелоперы повышают привлекательность жилья, потому что 34% покупателей жилья при выборе объекта ориентируют на приближенность к зеленым зонам.

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