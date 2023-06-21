Выступление пройдет в парке Маяковского
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге в День молодежи выступит Глюк’oZa. Выступление пройдет в парке Маяковского в 20:00. Об этом сообщается в соцсетях ЦПКиО.
Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что в День молодежи будет организовано восемь тематических кластеров: развития, креатива, творчества, юмора, поэзии, международных отношений, смыслов и безопасности. Посетителей праздника ожидают образовательные лекции, мастер-классы, чтение стихов и художественные номера.
Центральной точкой мероприятия станет главная сцена парка Маяковского, где пройдет городской фестиваль студенческого творчества и выступление молодежной лиги КВН «ЕКАТ». Самых активных представителей молодого поколения наградят благодарственными письмами главы Екатеринбурга.
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