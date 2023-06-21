В Екатеринбурге подростки разгромили и ограбили стоматологию

Полиция проводит проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью 20 июня подростки разгромили и ограбили стоматологию «Эстетик Арт» на Молотобойцев, 5. Как рассказали E1.RU ее представители, сначала грабители разбили стекло прутом, чтобы попасть внутрь, устроили погром и вынесли дорогую технику.

- Украли смартфон, 2 ноутбука специализированных, с дорогими итальянскими программами, полностью на итальянском софт. Они, самое обидное, годны только для производства, специализированные, - рассказали в стоматологии. - Их никак иначе не использовать - они грабителям не нужны. Не найдя денег (а искали именно деньги) - стали громить просто так.

Когда подростки попали внутрь стоматологии, сработала сигнализация. Около пяти минут им понадобилось, чтобы устроить погром и вытащить технику. Руководитель стоматологии приехал через семь минут после включения сигнализации, когда преступники уже сбежали.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в городском отделении по связям со СМИ УМВД России, сотрудниками отдела полиции № 13 проводятся проверочные мероприятия, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение.

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