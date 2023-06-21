Светлана Петракова отметила, что продолжит поддерживать и вдохновлять талантливых участниц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Светлана Петракова ушла с поста директора «Мисс Екатеринбург». Она занималась организацией конкурса с 1998 года.

- Это решение было принято после тщательного обдумывания и серьезного самоанализа, - написала Светлана Петракова на своей странице во «ВКонтакте». - После внимательного рассмотрения, я пришла к выводу, что мое участие в качестве директора больше не соответствует моим личным и профессиональным амбициям. Считаю, что мы очень хорошо потрудились и я с чистой совестью отпуская этот проект, планирую свою дальнейшую творческую жизнь.

Она также отметила, что продолжит поддерживать и вдохновлять талантливых участниц, как прошлых лет, так и будущих и не отказывается от своей привязанности и любви к конкурсу.

Напомним, в этом году в честь 300-летия уральской столицы финал конкурса пройдет в новом формате - он будет открытым и пройдет в Историческом сквере 17 августа.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru