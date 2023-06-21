Светлана Петракова отметила, что продолжит поддерживать и вдохновлять талантливых участниц
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Светлана Петракова ушла с поста директора «Мисс Екатеринбург». Она занималась организацией конкурса с 1998 года.
- Это решение было принято после тщательного обдумывания и серьезного самоанализа, - написала Светлана Петракова на своей странице во «ВКонтакте». - После внимательного рассмотрения, я пришла к выводу, что мое участие в качестве директора больше не соответствует моим личным и профессиональным амбициям. Считаю, что мы очень хорошо потрудились и я с чистой совестью отпуская этот проект, планирую свою дальнейшую творческую жизнь.
Она также отметила, что продолжит поддерживать и вдохновлять талантливых участниц, как прошлых лет, так и будущих и не отказывается от своей привязанности и любви к конкурсу.
Напомним, в этом году в честь 300-летия уральской столицы финал конкурса пройдет в новом формате - он будет открытым и пройдет в Историческом сквере 17 августа.
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