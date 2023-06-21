В Свердловской области медики начали делать операции с помощью уникального робота

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области медики ГКБ №40 начали делать операции с помощью уникальной роботизированной хирургической системой визуализации. Робот оснащен усовершенствованной системой управления, которая минимизирует количество манипуляций, выполняемых врачом вручную, и обеспечивает высокую точность «картинки» операционного поля.

- Система дает возможность визуализировать труднодоступные области головного и спинного мозга через отверстие любого диаметра, - рассказали в департаменте информполитики региона. - Есть у робота и онкологический модуль, который обеспечивает интраоперационную визуализацию опухолевой ткани и ее границ.

В памяти нейрохирургического микроскопа сохраняется вся карта операции, что позволяет возвращаться к самым важным ее этапам для повторного просмотра с теми же параметрами. Помимо этого при использовании 3D-очков хирург и все участники операции видят объемное изображение операционного поля на большом настенном мониторе микроскопа. Это помогает не только качественно выполнить вмешательство, но и наглядно обучить ординаторов и молодых специалистов.

Новинка позволит повысить качество высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи уральцам с нейрохирургическими патологиями.

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