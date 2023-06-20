Начнется форум с торжественного открытия стелы «Город трудовой доблести». Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге пройдет форум для городов трудовой доблести. Он продлится с 22 по 23 июня. На форум прибудут представители всех 53 городов трудовой доблести. Об этом сообщил в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Начнется форум с торжественного открытия стелы «Город трудовой доблести» на пересечении улиц Николая Никонова – Царской. Монумент включает в себя мультимедийные технологии в качестве видео, которое будут транслировать на стеле.

- Стела гармонично вписалась в городской ландшафт. Это образец монументального искусства, способный метафорическим языком рассказывать о подвиге тыла, - отметил начальник Управления культуры Администрации города Илья Марков.

Во время форума состоятся различные заседания и семинары. Помимо этого, представители городов смогут посетить подготовленные в «Эрмитаж-Урал» спектакль «Свердловск: культурная эвакуация».

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