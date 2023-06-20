Три екатеринбурженки попали в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис»

Три офисные сотрудницы из Екатеринбурга вошли в полуфинал. Фото: Международный конкурс красоты «Мисс Офис»

Три девушки из Екатеринбурга попали в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис». Редактор, менеджер по продажам и инженер поборются за корону и три миллиона рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили организаторы мероприятия.

Екатеринбург представят Полина Хлобыстова, работающая инженером-проектировщиком в «Вест», Надежда Антоненко – менеджер по продажам из «Промметалла» и редактор «Бокс ТВ» Анастисия Деева.

- 17 июня состоялся региональный кастинг 14-го сезона Международного конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2023». В мероприятии участвовали представительницы самых разных профессий из 30-ти местных компаний – от секретарей до руководителей высшего звена, - рассказала PR-менеджер Международного конкурса красоты «Мисс Офис» Мария Маленко.

Помимо денежного приза, участницы конкурса смогут получить в подарок путешествия, современную технику, украшения с брильянтами, обучающие программы, дизайнерские наряды и косметические наборы.

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