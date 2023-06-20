На Сортировке до смерти забили мужчину

Расследование уголовного дела продолжается
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на Сортировке 26-летний парень до смерти забил 46-летнего мужчину. Молодой человек напал на оппонента на автобусной остановке. Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области.
Днем 3 июня молодой человек находился на остановке общественного транспорта. В какой-то момент он ударил в грудь 46-летнего мужчину. От полученных травм он умер. До этого люди выпивали.
На парня возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
- В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в Следственном комитете.
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