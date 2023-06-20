В июне на улицах Свердловской области появятся новые мусоровозы

Машины станут работать в трех городах региона: Екатеринбурге, Богдановиче и Сухом Логу. Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

В Свердловской области появятся новые мусоровозы. Всего их закупили восемь. Уже в июне они выйдут на улицы региона. Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.

Вся техника российского производства. Ее изготовили по спецзаказу в Смоленске. Это позволит оперативно приобретать запчасти для мусоровозов. Машины станут работать в трех городах региона: Екатеринбурге, Богдановиче и Сухом Логу.

- Сейчас мы проводим плановую замену автопарка. Новая спецтехника оборудована всем необходимым для удобной и комфортной работы бригады мусоровозов. Это позволит нам улучшить условия нелегкого труда водителей и грузчиков, - пояснил начальник службы материально-технического и транспортного обеспечения ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Щербаков.

Новые мусоровозы – это автомобили КамАЗ разной модификации с задней погрузкой. Они обладают повышенной прочностью и долговечностью. Помимо этого, новые машины смогут плотнее утрамбовывать мусор.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru