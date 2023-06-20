В Нижнем Тагиле 22 июня включат сирены

Сирены включат на одну минуту
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
22 июня 2023 года в Нижнем Тагиле, как и в других населенных пунктах Свердловской области, зазвучат сирены. Их включат в 14:15, то есть в 12:15 по московскому времени, когда в 1941 году жителям СССР сообщили о нападении фашистской Германии.
По данным портала Тагил.Лайф, сирены будут звучать ровно одну минуту. Горожан просят не волноваться и почтить память героев Великой Отечественной войны минутой молчания.
Отметим, что в 2023 году исполняется 82 года с момента начала войны, унесшей десятки миллионов жизней советских граждан.
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