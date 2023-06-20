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НовостиНедвижимость20 июня 2023 13:26

Часть жителей Каменска-Уральского останутся без горячей воды

На Синарской ТЭЦ проведут ремонтные работы
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Каменске-Уральском продолжается подготовка к отопительному сезону

В Каменске-Уральском продолжается подготовка к отопительному сезону

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Синарского района Каменска-Уральского в период с 24 июня по 7 июля 2023 года останутся без горячего водоснабжения из-за ремонта Синарской ТЭЦ. Это отключение проводится ежегодно. Об этом пишет портал KU66.RU.

По словам главы Каменка-Уральского Алексея Герасимова, ремонтные работы являются обязательными в период между отопительными сезонами. Сети будут ремонтировать на протяжении двух недель.

Также в это время ремонт сетей проведет УК «Теплокомплекс». Жителей попросили отнестись с пониманием к работам, от результата которых зависит стабильность теплоснабжения и наличия горячей воды в домах зимой.