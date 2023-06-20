В Камышлове пропал 57-летний мужчина, уехавший в лес на квадроцикле

Не известно во что был одет мужчина в день исчезновения. Фото:«ЛизаАлерт»

В Камышлове начались поиски 57-летнего мужчины. Валерий Гойденко уехал в лес на квадроцикле и не вернулся. О его местонахождении неизвестно с 17 июня. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

- Пропал 17 или 18 июня, точно не известно. 17 июня последний раз выходил на связь с родными. Уехал в лес на квадроцикле, водитель опытный, дома больше не появился, раньше такого никогда не было. На месте идет активный поиск, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «ЛизаАлерт».

Валерий Гойденко ростом 180 сантиметров, плотного телосложения, глаза зеленого цвета, волосы темно-русые с проседью. К сожалению, неизвестно, во что был одет мужчина в день исчезновения.

Сейчас поисками мужчины занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Если вам известно, где может находиться пропавший мужчина, сообщите об этом инфоргам «ЛизаАлерт» Людмиле по номеру 89045447224 или Екатерине по номеру 89530530483. Также вы можете сообщить всю имеющеюся информацию в полицию, набрав 112.

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